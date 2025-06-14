В Новосибирской области выставили на продажу пивоваренный завод

В Новосибирской области выставили на продажу действующий пивоваренный завод. Объявление о продаже появилось на популярном сайте.

Покупателю предлагают готовый бизнес «под ключ»: технологические цеха, склады, современное оборудование и все необходимые коммуникации. Завод полностью готов к работе. В перспективе владелец получит предприятие с налаженными технологиями, возможностью развивать собственную торговую марку и расширять ассортимент продукции.

— Минимальные затраты на запуск производства, — говорится в объявлении.

Заинтересованным покупателям предлагают осмотреть наше предприятие. По запросу предоставят подробную информацию о его деятельности, финансовых результатах (прибыль, окупаемость, обороты), составе сотрудников и условиях аренды помещений.

Приобрести завод предлагается за 80 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что участок для завода по производству грузовиков нашли в Новосибирске. Реализация проекта затягивается из-за ограниченного доступа к кредитам.