Большинство новосибирцев обращаются к врачам только в случаях серьезных проблем со здоровьем

54% жителей Новосибирска обращаются за помощью к врачам только в случаях серьезных проблем со здоровьем, сообщили СК «Росгосстрах Жизнь» и ВТБ результаты совместно проведенного опроса*. 22% респондентов идут к врачу, если симптомы долго не проходят, 18% в принципе избегают визитов к специалистам из-за страха перед ними, 14% – при острой боли. При этом четверть горожан (28%) обращаются за медпомощью при первых признаках недомогания. И лишь 18% опрошенных следят за здоровьем и обращаются в медучреждения, в том числе с целью профилактики, на регулярной основе, передает пресс-служба кредитной организации.

Согласно результатам опроса, новосибирцы откладывают визит к врачу при отсутствии ярко выраженных симптомов болезни (20%), нехватке времени (14%), отсутствии записи на прием к нужному специалисту и боязни врачей (ятрофобия) — по 12%. Также их останавливает незнание, к какому врачу обратиться (10%), недоверие к врачам (8%) и предпочтение народных методов лечения (2%).

По сведениям экспертов, чаще всего сибиряки обращаются к терапевтам (40%), стоматологам (32%), дерматологам и хирургам-травматологам (по 6%), неврологам (4%). — В первом квартале текущего года траты клиентов ВТБ на медицинские товары, услуги и лекарства составили 34 млрд руб, что на четверть больше, чем годом ранее. Из них 25,1 млрд руб. пришлось на покупку лекарств в аптеках и 9,2 млрд руб – на оплату медуслуг в клиниках, — отметил Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ.

По словам Гульнары Орловой, директора по страховым продуктам и развитию клиентского опыта СК «Росгосстрах Жизнь», узнать о вероятности развития того или иного заболевания можно, прибегнув к генетическому чекапу, результаты которого остаются неизменными на протяжении всей жизни.

— Около половины (48%) респондентов не знают о своей предрасположенности к заболеваниям. Каждый четвертый (28%) осведомлен об этом, но не предпринимает никаких действий. Относительно небольшая часть, всего 14%, знают о возможных рисках и регулярно следят за состоянием своего организма, чтобы предотвратить развитие патологий, к которым они склонны, еще 10% делают это не всегда, — подчеркнула эксперт.

* Опрос проводился с 8 по 12 апреля текущего года. В нем приняли участие 1276 россиян из всех федеральных округов, 61% – мужчины, 39% – женщины.