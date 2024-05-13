Бизнес-ланчи подорожали на 37 процентов в кафе Новосибирска

Интерес новосибирцев к ресторанам за первые месяцы 2024 года вырос на 12%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба 2ГИС. По данным компании, средняя стоимость бизнес-ланча в городе сегодня составляет 416 рублей. Это на 37% больше, чем в апреле 2021 года.

По данным сервиса геоаналитики 2ГИС Про, наибольшее количество ресторанов в Новосибирске ожидаемо находится в Центральном районе, при этом средняя стоимость бизнес-ланча в этом районе не самая высокая — 395 рублей, Калининском районе — 600 рублей. Но ресторанов в нём меньше. Самая низкая стоимость в Кировском — 350 рублей.

Для сравнения, в Красноярске средняя цена бизнес-ланча составляет 451 рубль (+40%), в Омске — 300 рублей (+38%). В Москве — 483 рублей (+35%).

По данным 2ГИС, в рубрике рестораны в Новосибирске зарегистрировано 230 ресторанов, 307 баров, 731 кафе, 1972 кафе быстрого питания. Всего в городе 3228 точек, где предлагают поесть, с учетом заказов на вынос.

Напомним, по данным Сибирского ГУ ЦБ, в 2023 году в Новосибирске вырос спрос на «готовую еду». На 100 тысяч жителей в городе приходится 1724 таких заведений. Это третий показатель в стране среди городов-миллионников.

Ранее редакция сообщала о том, что на минувших выходных сменился собственник Éclair cafe в Новосибирске.