Редкая Полярная роза расцвела в новосибирском дендропарке

В новосибирском дендропарке к середине мая порадовала своим редким цветением лиственница. Мало кто знает, что эти красные бутоны ― будущие шишки. Наблюдать это удивительное явление можно весной и очень недолго ― всего 5-10 дней. Эти розочки не так просты, оказывается, что они способны выдержать заморозки до -60 градусов. Именно за это их и прозвали Полярными.

Читательница Infopro54 поделилась снимками весенней красоты с жителями Новосибирска.

― Мы гуляли по дедндропарку и нам удалось запечатлеть полярную розу. Невероятная красота! А вот запаха у цветочков совсем нет, но можно любоваться и сделать памятные снимки, ― поделилась впечатлением Любовь Никонорова.

Ученые рассказывают, что деревце из семейства сосновых цветет раз в два или три года. Для этого ему нужно повзрослеть до 20 лет.