Большинство новосибирцев отправляются в отпуск с семьей

Отпуск с женой или мужем в этом году провели или планируют 51% жителей Новосибирска.
По данным опроса SuperJob, 32% новосибирцам не удалось взять отпуск одновременно из-за разных обстоятельств.
8% опрошенных признались, что не согласовывали отпуск с партнером.
– Не хотят отдыхать вместе: «Чтобы оба одновременно без денег не остались», – говорится в сообщении сервиса.
Чем моложе респонденты, тем чаще они планируют отпуск вместе со вторыми половинами. Среди опрошенных до 34 лет таких 61%, среди тех, кто старше 45 лет — 52%.
Те, кто состоят в официальном браке, чаще, чем те, чьи отношения не зарегистрированы, согласовывают отпуска — 55 и 41% соответственно.
Ранее редакция сообщала о том, что экопарк под Новосибирском почти в четыре раза увеличит прием туристов.
Источник фото: Freepik / Автор — tawatchai07
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