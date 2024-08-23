Задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции в Новосибирской области

МВД России по Новосибирской области задержало подозреваемых в организации незаконной миграции.
Работники подконтрольных злоумышленникам фирм помогали мигрантам с урегулированием правового статуса, подделывая документы и заключая фиктивные трудовые договоры.
— За криминальные услуги подозреваемые получали денежное вознаграждение в размере от трех до четырех тысяч рублей, — говорится в сообщении Ирины Волк, официального представителя МВД России.
В ходе обысков в домах, задержанных найдены и изъяты смартфоны, ноутбуки, банковские карты и другие предметы, которые могут служить доказательствами.
Было возбуждено уголовное дело. Одному фигуранту избрали домашний арест, другому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а другому — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее редакция сообщал о том, что мигрант предоставил справку о ВИЧ-инфекции, чтобы не ехать в военкомат в Новосибирске.
Источник фото: Ирина Волк в Телеграм
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