Задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции в Новосибирской области

МВД России по Новосибирской области задержало подозреваемых в организации незаконной миграции.

Работники подконтрольных злоумышленникам фирм помогали мигрантам с урегулированием правового статуса, подделывая документы и заключая фиктивные трудовые договоры.

— За криминальные услуги подозреваемые получали денежное вознаграждение в размере от трех до четырех тысяч рублей, — говорится в сообщении Ирины Волк, официального представителя МВД России.

В ходе обысков в домах, задержанных найдены и изъяты смартфоны, ноутбуки, банковские карты и другие предметы, которые могут служить доказательствами.

Было возбуждено уголовное дело. Одному фигуранту избрали домашний арест, другому была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, а другому — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее редакция сообщал о том, что мигрант предоставил справку о ВИЧ-инфекции, чтобы не ехать в военкомат в Новосибирске.