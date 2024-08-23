У ритейлера в центре Новосибирска изъяли больше 6 тысяч нелегальной обуви

Сотрудники Новосибирской таможни пресекли незаконную реализацию немаркированной обуви, которая продавалась в торговой точке в самом центре Новосибирска. О какой компании идет речь таможенники не уточняют.
В ходе проверки было обнаружено 6442 пары туфель, сланцев, тапочек, детских и взрослых кроссовок без обязательной маркировки Data-Matrix.
– Необходимых документов на продукцию, в том числе коммерческих документов, деклараций и сертификатов соответствия, в торговой точке предоставить не смогли, – говорится в сообщении Сибирском таможенном управлении.
Обувь была изъята для дальнейшего процессуального рассмотрения.
Обязательная индивидуальная маркировка на обувь введена в России в 2020 году. Она позволяет отслеживать логистическую цепочку от производителя товаров до поставщика и потребителя.
Ранее редакция сообщала о том, что за полгода изъято 278 килограмм насвая в Толмачево.
Источник фото: Сибирское таможенное управление
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