Большинство новосибирцев отрицательно относятся к ЕГЭ

В Новосибирске представители старшего поколения считают, что система вступительных экзаменов в вузы была лучше, чем ЕГЭ, а молодежь, наоборот, за ЕГЭ.
Каждый второй выпускник считает, что современная система вступительных экзаменов облегчила его поступление в вуз. А каждый пятый, наоборот, считает, что поступление по ЕГЭ помешало ему.
Однако даже среди тех, кто поступал в вузы по результатам вступительных экзаменов, 26% убеждены, что ЕГЭ сдать проще.
Раньше можно было попробовать поступить только в один вуз, а если не получится — то, возможно, в пару других, принимающих документы позже. Это создавало трудности, например, для тех, кто не мог позволить себе поездку для сдачи экзаменов в другом городе.
4 из 10 поступавших в вузы по результатам вступительных экзаменов считают старую систему более простой и понятной.
— По данным на сентябрь 2024 года, 24% экономически активных горожан относятся к ЕГЭ положительно, 59% — отрицательно, — говорится в сообщении SuperJob.
Ранее редакция сообщала о том, что ученый кот встретил школьников в новом здании лицея №185 в Новосибирске.
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