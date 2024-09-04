Большинство новосибирцев отрицательно относятся к ЕГЭ

В Новосибирске представители старшего поколения считают, что система вступительных экзаменов в вузы была лучше, чем ЕГЭ, а молодежь, наоборот, за ЕГЭ.

Каждый второй выпускник считает, что современная система вступительных экзаменов облегчила его поступление в вуз. А каждый пятый, наоборот, считает, что поступление по ЕГЭ помешало ему.

Однако даже среди тех, кто поступал в вузы по результатам вступительных экзаменов, 26% убеждены, что ЕГЭ сдать проще.

Раньше можно было попробовать поступить только в один вуз, а если не получится — то, возможно, в пару других, принимающих документы позже. Это создавало трудности, например, для тех, кто не мог позволить себе поездку для сдачи экзаменов в другом городе.

4 из 10 поступавших в вузы по результатам вступительных экзаменов считают старую систему более простой и понятной.

— По данным на сентябрь 2024 года, 24% экономически активных горожан относятся к ЕГЭ положительно, 59% — отрицательно, — говорится в сообщении SuperJob.

Ранее редакция сообщала о том, что ученый кот встретил школьников в новом здании лицея №185 в Новосибирске.