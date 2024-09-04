Экс-мэр Новосибирска Анатолий Локоть поделился результатами «тихой охоты»

Анатолий Локоть, бывший мэр Новосибирска, рассказал о своих впечатлениях от похода за грибами в лес. Своими эмоциями он поделился в Telegram-канале. Там экс-мэр рассказал о том, что с детства увлекался этим занятием.
— Поймал себя на мысли, что за 10 лет в первый раз смог целый день посвятить «тихой охоте». Сбор грибов люблю с детства, — написал Локоть.
На фотографиях, опубликованных Локтем, видно, как он радуется своим находкам. Он показал большой гриб со шляпкой, которая была на одном уровне с его кепкой.
Ранее редакция сообщала о том, что 25 января Анатолий Локоть сложил с себя полномочия главы Новосибирска. Он принял решение об отставке по собственному желанию. Локоть дважды избирался мэром Новосибирска — в 2014 и 2019 годах.
Источник фото: Анатолий Локоть в Телеграм
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