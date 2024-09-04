Перевозчика, чей автобус с людьми загорелся на ходу, наказали в Новосибирске

В Новосибирске наказали перевозчика, пассажирский автобус которого сгорел на маршруте дотла. Водитель и пассажиры успели покинуть охваченный пламенем Пазик до прибытия пожарных. ЧП с автобусом №718 произошло в Академгородке днем 11 июня 2024 года.

После инцидента региональная прокуратура провела проверку и выявила массу нарушений.

— Проверкой выявлены многочисленные нарушения перевозчиком требований при организации и проведении предрейсовых медицинских осмотров водителей, охраны и оплаты труда, обеспечении условий доступности передвижения инвалидов, — пояснили в пресс-службе ведомства.

В отношении организации и заместителя руководителя предприятия, который является ответственным лицом, возбуждено 8 административных дел. Нарушители получили предупреждения и штрафы.

Ранее редакция сообщала о том, что на Мочищенском шоссе в Новосибирске на ходу вспыхнул пассажирский Пазик. В автобусе, который был заказан для перевозки, на момент возгорания находились 12 человек. К счастью, никто из них не пострадал.