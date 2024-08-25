Большинство новосибирцев против школьной формы советского образца

Каждый пятый родитель новосибирского школьника хотел бы, чтобы его ребёнок носил школьную форму времён императорской России или Советского Союза.

Депутат Виталий Милонов предложил Министерству просвещения РФ ввести новую школьную форму, опираясь на образцы начала XX века или времён Советского Союза (последняя форма наследовала традиции дореволюционной гимназической формы).

По данным опроса SuperJob, эту инициативу поддерживает лишь каждый четвёртый новосибирец (24%).

Большинство респондентов (59%) считают, что школьная форма должна разрабатываться с учётом современности.

Мужчины чаще высказываются за форму в историческом стиле (32% против 16% среди женщин). Идея возвращения к старым лекалам больше нравится тем, кто зарабатывает от 100 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что родители борются с навязыванием школьной формы конкретных брендов в Новосибирске.