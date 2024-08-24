IT-компания из Новосибирска попала под санкции США

США ввели новые ограничения в отношении почти 400 российских компаний и частных лиц. В списке разработчик программного обеспечения из Новосибирска — ГК «Центр финансовых технологий» (ЦФТ).

По данным Seldon.Basis, ЗАО «ЦФТ» зарегистрировано в наукограде Кольцово в 1993 году. Директор — Андрей Висящев. Выручка компании в 2023 году составила 10,3 млрд рублей (+31%), чистая прибыль — 3,3 млрд (117%). Информация о собственниках закрыта.

В группу входят производитель софта «ЦФТ», платежная система «Золотая корона», расчетный центр «Платежный центр», процессинговый центр «КартСтандарт» и компания «Биллинговый центр» (Faktura.ru).

По итогам 1 квартала 2024 года компания АО «ЦФТ-Сервис» входила в топ-10 ключевых налогоплательщиков региона в федеральный бюджет.

Ранее редакция сообщала о том, что «Новосибирский патронный завод» и НЗИВ включены в санкционный список Евросоюза.