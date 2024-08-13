Родители борются с навязыванием школьной формы конкретных брендов в Новосибирске

В Новосибирске уже по традиции перед началом нового учебного года растет возмущение родителей на требование администраций учебных заведений о покупке школьной формы у конкретных производителей. Многочисленные жалобы на протяжении нескольких лет в надзорные органы не принесли никаких плодов, а новосибирцы продолжают переплачивать за костюмы, которые на популярных маркетплейсах стоят в разы дешевле.

Стоит отметить, что ни одного факта навязывания определенного бренда школьной формы в Новосибирске никому не удалось доказать. Когда начинаются проверки по обращениям родителей, выясняется, что к выбору производителя школа формально никакого отношения не имеет. Якобы инициатива и выбор бренда выбрали сами родители. Однако те в один голос уверяют, что им просто выдают перечень того, что надо купить и в каких именно магазинах.

— В этих списках чаще всего фигурируют два бренда. У них какие-то очень тесные связи с администрациями школ. Проблема в том, что одежда там значительно дороже, чем в магазинах. У нас, например, обязательный форменный жилет с шевроном школы стоит 4090 рублей. Жилет простой, трикотажный. Футболка с принтом школы — 1490 рублей. Эти же товары в любом торговом центре можно найти раза в четыре дешевле, —заявила в разговоре с BFM-Новосибирск мама четвероклассника Анастасия.

Отказаться от определенных брендов родители не решаются из опасения, что такой протест скажется на их ребенке. Новосибирцы вынуждены искать точно такую одежду на маркетплейсах и в сетевых магазинах.

— Я три года думала, что все эти цветные окантовки на жилетах, размеры клеток и прочее — эксклюзивное и есть только у конкретного производителя, раз школы указывают именно эти бренды. В этом году цены взлетели еще выше и поискала в интернете то же самое. И нашла буквально через 15 минут: точно такой же жилет в интернет-магазине стоит 800 рублей. Логотип школы я скачала в интернете и позвонила в первое попавшееся ателье. Там сказали, что сделают шеврон за 500 рублей. С футболкой та же история: 300 рублей в спортивном магазине и примерно столько же услуга печати. Таким образом я сэкономила деньги и купила на них сыну рубашки. Потраченное время того стоило, — добавила собеседница.

Результаты опросов родителей новосибирских школьников показали, что в стопроцентных случаях действуют строгие требования к форме и месту ее приобретения. В 10-и из 12-и школах родители пользуются подобными схемами или знают о них.

Но и в случаях, когда родители «подписываются» на авантюры с покупкой формы от заявленного школой производителя, происходят неприятные инциденты. Тот запросто может нарушить все договоренности и условия , несмотря на предоплату.

— Наша школа договорилась с компанией, которая отшивает на всех детей одежду в едином стиле. В мае прошли замеры, мы внесли предоплату. В августе выясняется, что часть выбранных моделей компания решила не отшивать. В итоге детям принесли, что есть. Нам достались короткие мешковатые брюки. Мы попытались их ушить в ателье, но мастер сказал, что это невозможно, так как можно ушить по краям, но мешковатость останется. Кроме того, оказалось, что вообще нет возможности брюки удлинить. В итоге нам пришлось искать похожую ткань по магазинам, и сейчас нужно искать швею, чтобы отшить брюки. В итоге юбка, жилет, брюки, шеврон нам обошлись в 8500. Плюс рубашки, обувь, спортивная форма, рюкзак. На подростка мы уже «перешагнули» за 20 тысяч. Что касается формы, то там ткань — синтетика. В июне тоже самое на маркетплейсах можно было купить в два раза дешевле, — рассказала Infopro54 мама восьмиклассницы Юлия.

Не смотря на откровенный грабеж, мало кто решается на открытое противостояние, чтобы не навлечь гнев на своего ребенка. Однако родители продолжают искать пути, что избежать неоправданных трат и не выбиться из «строя».

Согласно действующему законодательству, родителей учеников не могут обязать покупать школьную форму у конкретного производителя. Школа может установить конкретные требования к одежде, в которой дети посещают занятия. Но не более. Акценты на это неоднократно делали и в Министерстве образования Новосибирской области, и в городской мэрии, подчеркивая, что выбирают определенные компании родительские комитеты. Однако отметим, что опрошенные журналистами члены родительских комитетов в один голос заявляют, что указание о форме и брендах всегда исходят от администраций школ.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске расходы родителей на сборы детей в школу за год выросли в среднем на 10% . В 2024-м в среднем они потратили 13 700 рублей, в прошлом году — 12 500 рублей, а в 2022-м — 11 900 рублей. Согласно опросам, каждый одиннадцатый родитель взял кредит на покупку самого необходимого для учебы.