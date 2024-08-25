«Почувствуем дыхание осени»: синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю уходящего лета в Новосибирской области

В последнюю неделю лета-2024 погода продолжит свою дождливую эпопею в Новосибирской области.

По информации синоптиков Западно-Сибирского УГМС, в понедельник и вторник в регионе будут идти дожди, температура воздуха постепенно начнет повышаться на 2-3 градуса и составит +18…+23. Однако в ночные часы жителей региона ожидает по-настоящему осенняя прохлада: в отдельных районах области столбики термометра покажут +8…+13.

Начиная со среды, 28 августа, дожди отступят, выглянет солнышко, которое прогреет воздух до +24 градусов.

— Сейчас центр тепла находится над Омском, и мы соответственно находимся в теплой части этого циклона. А потом, постепенно продвигаясь, данный циклон будет приподниматься уже над Томской областью и развернется к нам холодной, тыловой частью. Поэтому температура будет понижаться и осадки будут из кратковременных, по западу области местами сильные, переходить в категорию осенних — от небольших до умеренных, такие моросящие. Мы буквально почувствуем дыхание осени. К среде к нам придет гребень тепла с Европейской части России, — рассказала начальник отдела метеопрогнозов Западно-Сибирского УГМС Наталья Кичанова.

Собеседница добавила, что в конце недели в ночные часы температура по области будет от +8 до +12, в Новосибирске чуть выше. Днем в регионе столбики термометров покажут +18…+20.

Ранее редакция сообщала о том, что в последние выходные уходящего лета жителям Новосибирска пообещали ливни с грозами и порывистым ветром.