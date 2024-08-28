Большинство родителей хотят проводить ребенка в первый класс в Новосибирске

Каждый третий работающий родитель планирует взять выходной 2 сентября, чтобы проводить ребенка в школу.
По данным SuperJob, 21 процент мам и пап хотят отпроситься с работы на несколько часов. Женщины чаще берут выходные и отпрашиваются с работы, чем мужчины.
45 процентов родителей не планируют провожать детей в школу.
44 процента компаний предоставляют своим сотрудникам возможность взять выходной в день школьной линейки.
— 19% делают это официально, 25% — без соответствующего оформления документов, — говорится в сообщении сервиса.
Ранее редакция сообщала о том, что образовательные организации Новосибирской области полностью готовы к новому учебному году.
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