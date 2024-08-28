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К Левобережной свалке в Новосибирске добавят соседние участки

  • 28/08/2024, 16:45
Автор: Юлия Данилова
К Левобережной свалке в Новосибирске добавят соседние участки
А потом снова запустят ее в работу в режиме ЧС.

На экспертной панели в рамках форума «Технопром» один из участников поинтересовался у председателя комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Марии Сидоровой, когда будет решен вопрос с Левобережной свалкой, расположенной на улице Малыгина.  По его словам, после закрытия полигона «левый берег завален мусором».

Мария Сидорова подтвердила, что Левобережный полигон приостановил работу после пожара 15 мая. Она отметила, что проведено обследование свалки и сейчас решается вопрос с ее рекультивацией.

— Стоимость этого проекта миллиарды рублей. Кроме того, его реализация потребует присоединения к «Левобережному» полигону дополнительных участков, — пояснила чиновница. — Дело в том, что при эксплуатации полигона получился большой перепад высот. В некоторых местах высота полигона составляет 40 метров. При рекультивации нужно либо строить подпорную стенку, либо делать планировку откосов из расчета 1 к 3 и сположить полигон.

Мария Сидорова сообщила, что сейчас муниципалитет ждет решения вышестоящих органов.

— Как только будут оформлены земельные участки мы запустим полигон в режиме ЧС на определенное время. Но если в течение двух лет у нас не появится новый полигон, будет очень печально. Мы все ждем альтернативу «Левобережному», — подчеркнула Сидорова.

Напомним, в июле стало известно, что экспертиза зарубила проектную документацию нового левобережного мусорного полигона под Новосибирском.

Левобережный полигон работает с 1995 год, его площадь — около 18 гектаров. Он принимал до 5 тыс. куб. м твердых коммунальных отходов в сутки. Полигон расположен недалеко от жилых домов. После пожара в мае жители Хилокского жилмассива потребовали у мэра закрыть свалку.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске в июле закрыли  «Левобережный» полигон. Весь мусор с левого берега города сейчас направляется на альтернативную площадку — «Гусинобродский» полигон, а также мелкие полигоны в пригороде.

Фото предоставлено пресс-службой областной прокуратуры.

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Рубрики : ЦУР Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Свалка рекультивация Левобережный полигон


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