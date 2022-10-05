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Большинству промышленников-предпринимателей некому передать дела в случае мобилизации

  • 05/10/2022, 10:06
Автор:
Мобилизация владельцев бизнеса
«ОПОРА РОССИИ» проанализировала возможные последствия призыва собственников и руководителей промышленных компаний МСБ.

«ОПОРА РОССИИ» провела опрос среди собственников и руководителей производственного бизнеса, чтобы оценить риски мобилизации для компаний. В нем приняли участие более 200 производственных предприятий из 20 регионов России, из них 61% — из Новосибирской области. 87% опрошенных относятся к субъектам малого и среднего бизнеса. У 45,8% штат сотрудников — до 10 человек, у 35,5% — от 10 до 30 человек. 29,6% компаний имеют годовой оборот до 10 млн рублей, 17,7% — свыше 100 млн, 14,3% — от 10 до 20 млн, 13,8% — от 20 до 40 млн рублей, говорится в исследовании, предоставленном редакции новосибирским реготделением «ОПОРЫ РОССИИ».

— 85,2% опрошенных сообщили, что в случае мобилизации у них нет возможности передать дела и оформить доверенность родственникам или сотрудникам, — говорится в результатах исследования. — При этом у 72,9% есть кредитные обязательства, которые должно выполнять предприятие.

Кроме того, почти 86% опрошенных заявили, что большая часть контрактов завязана лично на собственника/руководителя, и в случае его мобилизации договоры могут быть расторгнуты. Вероятность банкротства компании назвали очень высокой 95,6% участников опроса.

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Какие ценные специалисты получат отсрочку и бронь по частичной мобилизации?

Напомним, в правительстве РФ сейчас принимается решение, какие ценные специалисты получат отсрочку и бронь по частичной мобилизации. Также обсуждается вопрос о том, как минимизировать последствия частичной мобилизации для экономики. В том числе с дефицитом рабочей силы для выполнения контрактных обязательств. Свои предложения отправили все бизнес-сообщества России.

 

Ранее редакция сообщала, что в Красноярске проверят обоснованность скачка цен на товары для мобилизованных. 

Фото из архива редакции

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : Частичная мобилизация Мобилизация владельцев бизнеса


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