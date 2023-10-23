Большого плюшевого медведя украли с могилы девушки под Новосибирском

С могилы девушки украли большого плющевого медведя в Черепаново Новосибирской области. Медведь пропал в день рождения погибшей девушки. Об этом сообщили в паблике «Подслушано в Черепаново» в социальной сети «ВКонтакте».

– Ищем людей, которые возможно видели, как сегодня с кладбища выносили большую, мягкую игрушку медведя, – говорится в сообщении.

Поясняется, что медведь лежал на могиле погибшей в ДТП с мотоциклом девушки. А 21 октября были ее именины. И именно в этот день с исчезла игрушка.

Автор поста обратился к вору.

– Обращаемся к человеку, который это сделал, верните игрушку на могилу. Радости она Вам не принесёт, побойтесь Бога…

В комментариях под постом разгорелись жаркая дискуссия:

– Кто взял вещь с могилы и принес ее домой, тот показал горю дорогу к своему порогу. – Господи, я в детстве камыши домой принесла, говорят их дома держать нельзя, к покойнику, – Это же грех большой. Верните. Правильно написано, что счастья не принесет.

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