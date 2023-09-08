Трём ворам мусорных контейнеров НГУ вынесен приговор в Новосибирске

Суд вынес приговор Максиму Калмыкову, Максиму Муратову и Евгению Константинову за кражу мусорных контейнеров от общежитий НГУ. Об этом сообщает пресс-служба Советского районного суда Новосибирска.

— Максим Калмыков в период с декабря 2021 г. до января 2022 г. дважды незаконно проникал в гаражно-строительный кооператив и тайно похищал из погребов-крот имущество, принадлежащее двум потерпевшим, а именно: велосипед «Stern», три спасательных жилета, станок точильный из металла, микроволновую печь марки «LG», магнитофон марки «Vitek», чайник, две отвертки, три гаечных ключа, всего на общую сумму 16 180 рублей, — говорится в сообщении.

Уже 13 января 2022 г. Муратов, Константинов и Калмыков, вступив в сговор и на арендованном грузовом автомобиле марки «Форд» похитили четыре контейнера для твердых бытовых отходов, принадлежащих Федеральному государственному образовательному учреждению, расположенному на территории Советского района Новосибирска. Общий ущерб от злодеяния 24 932 рубля 22 копейки.

Суд признал их виновными в краже.

Калмыкову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев 15 дней, с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Муратову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Константинову назначено наказание условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске судят серийного вора, который ограбил храм.