Пенсионер сбил молодого пешехода в Новосибирске

Очередное ДТП с участием пешехода произошло рано утром в Ленинском районе города. Студент шел по «зебре», когда его сбил автомобиль.

― В 6 часов 30 минут на территории Ленинского района 70-летний водитель на автомобиле Рено «Логан», двигался по ул. Связистов и в пути следования на против дома № 5 по ул. Связистов, совершил наезд на пешехода. Парень переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля, в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, ― сообщили в ГИБДД по Новосибирской области.

В результате аварии пострадал 17-летний парень. Медики доставили его в лечебное учреждение.

На месте ДТП работает экипаж ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.