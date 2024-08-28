Борьба за «Молодость»: массовая очередь в бассейн собралась в Первомайском районе Новосибирска

Единственный бассейн в Первомайском районе, где можно заниматься плаваньем, атаковали местные жители. Сибиряки рассказали, что очередь на посещение «Молодости» начала собираться с трех часов ночи 28 августа. Желание многих родителей отдаться своего ребенка в спортивную секцию не отбил даже проливной дождь. Люди стояли на ступеньках под зонтами и пытались любыми способами получить долгожданный абонемент.

― Первые желающие отдать своих детей в плаванье заняли очередь ещё в третьем часу ночи, хотя свои двери учреждение открывает лишь в 09:00. Те родители, которые заняли очередь в 06:00, уже не смогли записать детей в группы с тренерами. Почти сотня семей в итоге будет вынуждена возить деток в коммерческие бассейны других районов, если, конечно, осилит это финансово, ведь там это обойдётся в разы дороже. По факту почти все дети Первомайского района, желающие научиться плавать, сделать этого не смогут. Бассейн один, а детей много, ― сообщается в паблике «Моя Первомайка».

Многие мамы и папы возмущены таким положением дел. Они вспоминают, что в России идет Год Семьи, а по факту для полноценного и здорового воспитания детей ничего не делается.

В комментариях подписчики жалуются на эту ситуацию.

― Второй год попасть не можем, издеваются что ли? Почему на КСМ нельзя бассейн сделать, в чем проблема?! ― Коммерческие занятия не в разы, а ровно в 2 раза дороже. Прямо из этой очереди записались без проблем по телефону в коммерческий. ― Это ежегодная бойня! ― Ежегодный квест. Я приехала около 4 утра, в списке была в пятой десятке… Два дня записи лил дождь, и люди стоят часами на улице чтобы ребёнка записать на занятия. Слов нет… ― Все для детей.

Некоторые жители предлагают властям региона все-таки рассмотреть вопрос о строительстве еще одного бассейна. Это бы существенно снизило нагрузку на существующий комплекс.

В «Молодости» журналистам Infopro54 пояснили, что возможности у учреждения ограничены, и они при всем желании не смогут принять всех жителей микрорайона. Подобная ситуация складывается уже 17-й год, но решения проблемы пока нет.