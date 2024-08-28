Газ подключат в 22 садовых обществах Новосибирска

На данный момент в администрацию поступило 22 протокола, где принято положительное решение о газификации в Новосибирске.
Всего на территории города Новосибирска расположено 202 садовых общества, общее количество земельных участков в них – более 40 тысяч.
В апреле 2024 вступили в силу положения постановления правительства о расширении программы социальной газификации на СНТ, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов.
Для подключения к газу жилой дом и земельный участок должны быть в собственности, а дом не должен быть сезонным. Также необходимо провести общее собрание и подать заявку на техническое присоединение.
Напомним, в 2021 году была запущена программа социальной газификации, позволяющая бесплатно провести газ до границ участков в газифицированных населенных пунктах.
Ранее редакция сообщала о том, что спецтехника случайно сломала газопровод и оставила без газа 700 домов в Новосибирске.
Источник фото: Freepik / Автор – ededchechine
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru