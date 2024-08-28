Газ подключат в 22 садовых обществах Новосибирска

На данный момент в администрацию поступило 22 протокола, где принято положительное решение о газификации в Новосибирске.

Всего на территории города Новосибирска расположено 202 садовых общества, общее количество земельных участков в них – более 40 тысяч.

В апреле 2024 вступили в силу положения постановления правительства о расширении программы социальной газификации на СНТ, находящихся в границах газифицированных населенных пунктов.

Для подключения к газу жилой дом и земельный участок должны быть в собственности, а дом не должен быть сезонным. Также необходимо провести общее собрание и подать заявку на техническое присоединение.

Напомним, в 2021 году была запущена программа социальной газификации, позволяющая бесплатно провести газ до границ участков в газифицированных населенных пунктах.

Ранее редакция сообщала о том, что спецтехника случайно сломала газопровод и оставила без газа 700 домов в Новосибирске.