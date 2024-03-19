Борьба за пост бизнес-омбудсмена Новосибирской области выходит на финишную прямую

Претенденты на пост бизнес-омбудсмена — действующий уполномоченный по правам предпринимателей Николай Мамулат и вице-председатель реготделения «ОПОРА РОССИИ» Наталия Кошелева — на публичных слушаниях в Законодательном Собрании рассказали о своих программах.

— Для меня деятельность уполномоченного — это прежде всего активное взаимодействие с предпринимательскими сообществами региона и конструктивный диалог с государственными структурами: продвижение интересов бизнеса, решение отраслевых и системных проблем, расширение предпринимательской инициативы, — отметил в своем выступлении Николай Мамулат.

В числе ключевых задач уполномоченного он назвал:

Снижение силового давления на бизнес: совершенствование законодательства, направленного на защиту предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

Снижение административного давления.

Взаимодействие с муниципальными образованиями.

Развитие судебной практики в сфере предпринимательства.

Активное взаимодействие с прокуратурой.

Сотрудничество с правительством и Законодательным Собранием.

— Аппарат уполномоченного принимает участие в подготовке изменений в законодательство, наиболее актуальных для бизнеса. В сельском хозяйстве — утилизация отходов жизнедеятельности животных и птиц, субсидии аграриям, в строительстве — социальные взносы на строительство школ и детсадов, в сфере малого и среднего бизнеса — устаревшие критерии отнесения к МСП и пороги упрощенных налоговых режимов, — перечисляет Николай Мамулат. — На мой взгляд, эти системные вопросы требуют серьезной работы при участии различных властных структур. В том числе необходимо выходить на федеральный уровень, корректировать существующие нормативно-правовые акты, законы.

Наталия Кошелева рассказала корреспонденту Infopro54, что представила на слушаниях программу, разработанную на основе предложений предпринимательских сообществ, ассоциаций, коллективных обращений из Новосибирска и районов области. Она отражает пожелания бизнеса, а также видение «ОПОРЫ РОССИИ» о том, как должен развиваться институт уполномоченного.

— Есть основные задачи уполномоченного, прописанные в федеральном законодательстве, — это защита прав предпринимателей. Но есть задачи, которые ставятся перед всей страной и определены правительством РФ, — увеличение числа субъектов МСП, срока их жизни, улучшение качества и эффективности их работы. У губернаторов также есть KPI по данному показателю, — говорит собеседница Infopro54. — Мы считаем, что очень важно профилактировать нарушения. Законодательство постоянно меняется, и важно своевременно выстраивать коммуникацию с предпринимателями региона, чтобы адекватно оценивать последствия этих изменений.

Наталия Кошелева также отметила, что необходимо выстраивать взаимодействие не только с предпринимателями Новосибирска, но и с бизнесом, работающим в районах области.

— Пять лет назад была хорошая практика организации конференций, на которые приезжали предприниматели из районов, общественные помощники. Мы считаем, что к ней нужно вернуться, так как пандемия закончилась. Также нужно лично выезжать в районы, популяризировать институт уполномоченного среди сельских предпринимателей, — уверена Кошелева.

Следующим этапом будет рассмотрение кандидатов на конкурсной комиссии, которая также намечена на эту неделю. 28 марта вопрос о назначении бизнес-омбудсмена будет вынесен на сессию регионального парламента для голосования.

Ранее редакция сообщала о том, что предприниматели предложили ужесточить ответственность чиновников за нарушение процедуры проверок.