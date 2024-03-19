Здание банка сносят на улице Кирова в Новосибирске

Одно из самых известных банковских зданий в Новосибирске начали демонтировать, передает BFM-Новосибирск. Речь идет о здании, расположенном по адресу Кирова,44. Во времена СССР в нем был Дворец пионеров и школьников. С начала 90-х работал КБ «Новосибирсквнешторгбанк», который был переименован в КБ «ВЕФК-Сибирь», а затем в «НОМОС-БАНК-Сибирь». В этом здании также работали ВТБ и Банк «Открытие».

В 2021 году Банк «Открытие» продал административное здание площадью 9,8 тысячи кв. м и участок земли площадью 10262 кв. м. Начальная цена лота составляла 583,3 млн рублей. На аукционе имущество выкупила ГК «Дом-строй».

В начале 2022 года стало известно, что участок переведен в зону жилищного строительства. В муниципалитете сообщали, что ГК «Дом-Строй» планирует построить на площадке 20 тысяч кв. м жилья с апартаментами, административным зданием и коммерческим детсадом. Такое предложение компании-застройщика одобрила комиссия мэрии по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой документации.

В ГК «Дом-строй» поясняют, что работы по демонтажу здания планируют завершить за 3-4 месяца и к концу 2024 – началу 2025 выйти на площадку. На месте банковского здания ГК «Дом-строй» планирует возвести комплекс Trinity Par, состоящий из трех высотных зданий – двух жилых и одного гостиничного.

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