Пятилетнему Мише нужна финансовая помощь для курсовой реабилитации

Мама, Татьяна Штукина, рассказывает, что Миша третий и долгожданный ребенок в семье. Он родился в срок, доношенный и, как казалось, здоровый. Но в два месяца у него вдруг случился откат в развитии

— Миша перестал держать голову, реагировать на окружающих, пропали все двигательные рефлексы. С тех пор началась борьба с его болезнью — больницы, обследования, курсы лечения. Диагноз врачи сумели поставить только в год: у сына редкое генетическое заболевание, приводящее к нарушению работы мозга, неврологическим проблемам и слабости мышц, — поясняет Татьяна. — Миша уже проделал большой путь к восстановлению. Проходить курсы лечения в реабилитационных центрах нам помогали жертвователи «Русфонда» — большое вам спасибо! Сын научился сидеть, стоять, самостоятельно ходить — правда, пока с трудом, так как он еще плохо держит равновесие. Кроме того, ему очень нужна помощь специалистов в развитии речи. Миша общительный, добрый и веселый, любит играть со сверстниками в детском саду, рисовать, слушать музыку, называет цвета, считает до 12.

По оценке врачей, у Миши хорошие перспективы для восстановления, если реабилитация будет продолжена. Собственные финансовые возможности семьи Штукиных исчерпаны.

— У нас трое детей, работает только муж, его доход в последнее время уменьшился. Я была вынуждена уволиться, чтобы ухаживать за Мишей. Пожалуйста, не оставляйте нас! —обращается Татьяна Штукина.

Невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск) Оксана Жексенова поясняет, что у Миши органическое поражение центральной нервной системы, неврологические нарушения.

— После пройденных в нашем центре курсов восстановительного лечения у мальчика снизился тонус мышц, возросла физическая выносливость, улучшилась ходьба, он стал четче произносить звуки, увеличился его словарный запас. Реабилитацию необходимо продолжать. На ближайшем курсе мы усовершенствуем и закрепим навыки самостоятельного передвижения, поработаем над мелкой моторикой и развитием речи, —уточняет врач.

Помочь Мише можно по ссылке.