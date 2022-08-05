Общественники восстали против комплексного развития Академгородка

Жители Нижней зоны Академгородка требуют не допустить строительство в Нижней зоне многоэтажных домов в рамках программы комплексного развития территорий. Об этом они сообщают в официальном письме, которое подготовили на имя губернатора области Андрея Травникова, мэра Анатолия Локтя и депутата Госдумы Александра Аксененко. Как сообщают общественники, со ссылкой на департамент строительства и архитектуры мэрии, сейчас готовится к конкурсным процедурам проект по сносу 32 двухэтажных домов и строительству на их месте многоэтажек высотностью до 17 и более этажей, что, по мнению местных общественников, увеличит численность населения на 30% со всеми вытекающими для инженерной и социальной инфраструктуры последствиями.

Жители Нижней Ельцовки собирают доказательства возможной накрутки голосов за проект планировки Убедительно просим остановить планируемую реализацию проекта комплексного развития территории (КРТ) Нижней зоны Академгородка, в том числе предполагающего строительство многоэтажных домов на месте 32 двухэтажек и увеличение числа жителей Нижней зоны Академгородка примерно на 12 000 человек, — говорится в обращении общественников. — Реализация планов мэрии Новосибирска в том виде, как это запланировано, без масштабных вложений в инфраструктуру, приведет к серьезному социальному, транспортному коллапсу, к перебоям в электро- и теплоснабжении, в работе систем канализации.

По словам депутата горсовета Натальи Пинус, в ответ на ее персональные обращения по этому поводу к чиновникам приходили, по сути, отписки, что все делается в соответствии с нормами законодательства. Однако из ответов не следовало, как новая застройка скажется на социальной и инженерной инфраструктуре. Предложение, озвученное депутатом в мае на заседании комиссии горсовета о сохранении этажности застройки при сносе старых и строительстве новых домов, поддержки не нашло.

Стоит отметить, что Советский район в последнее время является одним из самых скандальных в «строительном» плане. В настоящее время еще одна группа активистов протестует против возможного уничтожения зеленых зон, требуя придать им по аналогии с Заельцовским бором статус особо охраняемых природных территорий.