Академпарк включен в федеральный реестр промышленных технопарков

Приказом Минпромторга России №5433 от 29.12.2021 года Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка включен в реестр промышленных технопарков по итогам успешного подтверждения соответствия федеральным требованиям к промышленным технопаркам и управляющим компаниям. Промышленный технопарк создан на базе инфраструктуры и с участием резидентов одного из наиболее успешных технопарков в сфере высоких технологий — новосибирского Академпарка, сообщила пресс-служба парка.

В состав промышленного технопарка вошли лабораторные и производственные объекты площадью более 17 тысяч кв. м. Резиденты — 10 компаний Академпарка, обладающие уникальными компетенциями с широкими технологическими возможностями проектирования и производства от микросхем до крупногабаритных металлоконструкций, разработки и внедрения новых технологий и материалов.

Напомним, проект парка глава АО «Академпарк» Дмитрий Верховод представлял на заседании инвестиционного совета региона в апреле 2021 года.Общий объем инвестиций в проект составляет около 3 млрд рублей, из них 1,2 млрд — средства Академпарка и федеральные ресурсы, 290 млн — вложения в инфраструктуру и инженерное обустройство участка, 1,5 млрд — средства инвесторов-резидентов. На первом участке площадью 63,7 тысячи кв. м планируется разместить до 6 типовых двухэтажных модулей площадью 5,1 тысячи кв. м, где на первом этаже высотой в 6 м будут расположены производственные помещения, а на втором высотой 4 м — лабораторные. На участке также планируется «посадить» 2 офисных здания площадью по 18 тысяч кв. м, где будет размещаться инфраструктура.

На втором участке предполагается построить еще 40 тысяч кв. м. Здесь разместят административно-лабораторные здания. Расчетный объем инвестиций — 1,8 млрд рублей. Строительство здания планируется осуществить за счет негосударственных инвестиций — средств УК Технопарка и заинтересованных резидентов.

Дмитрий Верховод подчеркивал, что новый статус даст Академпарку право претендовать на соответствующую поддержку в рамках программ Минпромторга РФ. Эту информацию подтвердил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных. По его словам, включение первых технопарков в реестр открывает возможности государственной поддержки таких объектов по всей стране как на федеральном, так и на региональном уровне.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников отметил, что включение Научнотехнологического парка Новосибирского Академгородка в реестр промышленных технопарков — это, с одной стороны, подтверждение четкой ориентированности управляющей компании на актуальные потребности резидентов, с другой — пример действенности государственных механизмов, стимулирующих развитие парковых индустриальных площадок — не только вновь создаваемых, но и действующих.

Напомним, что в число резидентов промышленного технопарка Академгородка входит компания ООО «Плазмохимические технологии» (входит в ГК ОКСИАЛ), обеспечивающая 97% мирового объема производства графеновых нанотрубок (перспективного аддитива, меняющего свойства многих известных материалов, использующихся в промышленности). ООО «Аэросервис» (входит в ГК ТИОН), разработчик продуктов в области умной и энергоэффективной вентиляции, очистки и обеззараживания воздуха. Одно из направлений, наиболее востребованных в условиях пандемии COVID-19 – разработка и производство комплексов оборудования для лечебных учреждений. На сегодняшний день оборудование «Аэросервиса» установлено более чем в 700 медицинских учреждениях России. ООО «ЛОГИКС» — производство деталей для АО «ОДК-Авиадвигатель», структур ПАО «Газпром», авиакомпании S7, компании Schlumberger и др. Компания Satratek — создатель единственной в России сертифицированной лаборатории огневых испытаний авиатехники. Здесь испытываются образцы элементов кузова, систем пожаротушения, а также закрылок и хвостовой части крыла самолетов МС-21-300 и RRJ-95.