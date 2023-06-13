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Разговор о выходе Академгородка из Новосибирска переходит на новый уровень

  • 13/06/2023, 14:00
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выход Академгородка из Новосибирска
Научный район города хочет стать муниципальным образованием.

На этой неделе на заседании Клуба межнаучных контактов темой обсуждения будет субъектность Академгородка. О том, что разговор будет серьезным, говорит перечень спикеров, заявленных на мероприятие: председатель СО РАН Валентин Пармон, директор института теплофизики СО РАН Дмитрий Маркович и президент ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина, мэр наукограда Кольцово Николай Красников, генеральный директор АО «Академпарк» Дмитрий Верховод и т.д.

— Академ созрел перестать быть частью части муниципального образования! Академическая наука и технобизнес строят общую платформу субъектности Академгородка, — говорится в приглашении на заседание клуба, которое получили новосибирские СМИ.

Новости Новосибирска

Академгородок предлагают выделить в отдельный район города

Напомним, инициативная группа уже несколько лет прорабатывает вопрос изменения структуры управления Академгородка.

— Сейчас мы выводим это обсуждение на более широкий уровень. Во-первых, мы хотим рассказать, почему считаем, что это принесет пользу не только Академгородку, но и Новосибирску, а также области в целом, — пояснила Infopro54 спикер заседания, президент ассоциации «СибАкадемСофт» Ирина Травина. — Сейчас Академгородок не может полноценно развиваться, так как не является субъектом, а стратегия развития Новосибирска не предусматривает его развитие. Новосибирск не связывает себя с Академгородком. Мне печально видеть такую недооценку Академгородка со стороны города. Если Академгородок будет сильным, то он потянет за собой весь регион. Пришла пора решать этот вопрос.

Ранее обсуждалась возможность создания нового района Новосибирска — Большого Академгородка. Инициаторы считали, что в него, помимо, собственно, Академа, могут войти Шлюз, Верхняя зона, Нижняя Ельцовка, часть Барышевского сельсовета. Эти территории заселяются жителями Академгородка — и их развитие зависит от него напрямую. Сейчас речь идет о выделении Академгородка в отдельное муниципальное образование.

— Уровень района позволяет передать сверху самые простые функции, например по уборке территории. Все остальные вопросы решаются на уровне города и по остаточному принципу. При получении статуса отдельного муниципального образования у Академгородка появится больше возможностей для развития, — говорит Ирина Травина. — Мы думали о статусе наукограда, но его получить сложно. К тому же Кольцово от статуса наукограда имеет 5-6 млн рублей в год. Так что особого смысла в этом статусе нет.

особая экономическая зона

Мэр Новосибирска предложил создать в области особую экономическую зону

Что касается территории нового муниципального образования, то в нее, по словам собеседницы Infopro54, по-прежнему предлагается включить «Смарт Сити», Ложок, Барышевский сельсовет, а также Кольцово.

— Для Кольцово это будет не поглощение, а взаимовыгодная интеграция, — уверена Ирина Травина. — В Кольцово, а также на других территориях, которые мы предлагаем включить в муниципальное образование Академгородок, исторически приземляются проекты, которые рождаются в Академгородке: ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор», СКИФ и т.д.

Ранее редакция сообщала мнение эксперта о том, что нужно для запуска проекта «Смарт Сити». 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Наука Город

Регионы: Новосибирск

Теги : развитие Академгородка Ирина Травина Дмитрий Маркович Дмитрий Верховод Валентин Пармон


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