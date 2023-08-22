Смертельное ДТП произошло на трассе Новосибирск—Ленинск-Кузнецкий

На трассе «Новосибирск—Ленинск-Кузнецкий» в Тогучинском районе произошло смертельное ДТП. Два человека погибли, а еще двое получили различные травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Новосибирской области.

Известно, что водитель Мицубиси «Оутлендер», ехавший со стороны Новосибирска, вылетел на встречку и протаранил КАМАЗ.

– Погибли женщины-пассажирки легкового автомобиля 63 и 40 лет. Травмированы водитель транспортного средства и пятилетний ребенок, – рассказал начальник отделения ГИБДД по Тогучинскому району Евгений Видергольд.

На месте аварии работают инспекторы. Они выясняют обстоятельства ДТП.

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