Власти намерены снести пять нелегальных киосков в Новосибирске

Мэрия снесет шесть нелегальных киосков в Новосибирске. Это стало возможно после проверки прокуратуры. По сообщению мэрии, киоски находились на площади, которая была больше земли, предоставленной для размещения НТО администрацией.

Прокуратура направила представление исполняющему обязанности мэра Олегу Клемешову, также к дисциплинарной ответственности привлечены трое чиновников. Один из павильонов уже демонтировали. К сносу готовят ещё пять торговых точек.

Напомним, на заседании комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения горсовета Новосибирска в январе заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев, подводя итоги работы в 2023 году, сообщал, что за 2023 год с улиц города исчезли 1656 нестационарных торговых объектов (НТО).

Ранее редакция сообщала о том, что более 6 миллионов выиграли организаторы подпольного казино в Новосибирске.