Борьба с фродом никогда не останавливается

― Есть множество разных способов борьбы с фродом, которые активно применяются всеми участниками кредитной системы страны. Это разные инструменты идентификации личности, начиная от регистрации через портал госуслуг, безопасных входов через Tinkoff и Sber ID, проверки и подтверждении номера телефона до повышения уровня скоринга в целом.

Банки и МФО разрабатывают собственные программы защиты, регулярно их изменяют и совершенствуют, но и мошенники не сидят на месте. Они представляют, как работает система антифрода, и предпринимают попытки ее взлома. В то же время это заставляет финансовые организации еще пристальнее смотреть в сторону защиты информации, вводить новые алгоритмы проверки и предотвращать атаки.

Сейчас есть тенденция к снижению хищения данных и взлома системы. Это связано как с внедрением двухфакторной аутентификации клиентов, например через тот же портал госуслуг, так и с развитием собственных скоринговых систем кредиторов.

Фото предоставлено пресс-службой компании