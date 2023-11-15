Бороться с кибермошенниками научили пенсионеров Новосибирской области

В Новосибирской области прошел урок цифровой грамотности для пенсионеров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По словам Сергея Цукаря, министра цифрового развития, пенсионеры самая незащищенная аудитория от кибермошенничества.

— По сводкам правоохранителей, еженедельно злоумышленники похищают у жителей Новосибирской области порядка 50 млн рублей. Это можно предотвратить, если следовать простым правилам цифровой гигиены, — подчеркнул Сергей Цукарь.

Также на территории Новосибирской области реализуется проект «Азбука интернета». В рамках проекта, которого проводятся курсы компьютерной грамотности, ежегодный конкурс «Спасибо интернету», отдельные встречи и консультации для лиц пенсионного и предпенсионного возраста.

Ранее редакция сообщала о том, что пенсионерам в Новосибирске в 2024 году проиндексируют пенсии на 7,5%.