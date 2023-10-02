Борщевой набор подешевел в Новосибирской области

— В регионе продолжается уборка овощей открытого грунта — убрано 250 га, и картофеля — убрано 2100 га. Валовый сбор — более 10 тыс тонн при урожайности 414 ц\га. Темпы уборки на уровне прошлогодних, — сообщил на оперативном совещании министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко

По его словам, на прошедшей неделе в регионе отмечено снижение оптовых цен на борщевой набор.

По данным Новосибирскстата, на 25 сентября в рознице картофель в регионе стоил 26,8 рублей за кг. Для сравнения, в августе — 43.55 рублей за кг. Капуста — 26.08 руб, в августе — 46,15 руб. Лук — 28,05 и 45,15 руб соответственно. Свекла — 33,8 и 50,52 рубля, морковь — 41,69 и 62,24 руб за кг.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области подорожали окорочка и апельсины.