Теплый сентябрь привел к росту спроса на товары для пикника на четверть

Спрос на товары для пикника превысил 455 тысяч единиц, что на 26% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствует статистика аналитического сервиса Продажи.рф.

В августе спрос на товары для отдыха на природе существенно не менялся по сравнению с прошлым годом: в магазинах, обслуживаемых Первым ОФД, клиенты приобрели более 720 тысяч товаров на общую сумму более 157 млн рублей. В сентябре традиционного резкого спада внимания к ним не случилось.

Средний чек в указанной категории немного снизился по сравнению с сентябрем прошлого года и составил 273 рубля. Дороже всего покупателям обходились решетки для гриля – в среднем 717 рублей, а наиболее бюджетным товаром стала жидкость для розжига – в среднем 158 рублей.