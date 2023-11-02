Консорциум в сфере микроэлектроники формируется в Новосибирской области

На территории Новосибирской области формируется консорциум в сфере микроэлектроники. Об этом сообщил на пленарном заседании форума «Золотая долина» директор новосибирского филиала ООО «Ботлихский радиозавод» (Буйнакск) Игорь Раскинд. Этот проект реализуется в рамках соглашения, подписанного на Петербургском международном экономическом форуме-2023 между Новосибирской областью и Республикой Дагестан о технологическом сотрудничестве и развитии.

По его словам, на сегодняшний день в консорциум уже вошел Институт физики полупроводников СО РАН, в перспективе войдет Институт неорганической химии СО РАН как научная база для создания прекурсоров.

— Это газовые носители веществ, которые мы бы хотели на наших реакторах переносить на поверхность, — говорит Игорь Раскинд.

В консорциум также планируют войти два вуза — НГУ и НГТУ и два производственных предприятия — АО НЗПП «Восток» и АО «Катод».

— Таким образом, у нас намечается создание в Новосибирске центра компетенций, где у каждого будет свое дело, миссия и задание. Вузы станут готовить ребят, мы дадим машины, чтобы они, выходя из вуза, могли на практике использовать технологии.

Академические институты СО РАН готовы расширять нашу линейку и узкоспециализировать ее под конкретные задачи. Например, поступило предложение от Института физики полупроводников оснастить уникальными элипсометрами нашу установку для оперативного контроля покрытия, — пояснил Игорь Раскинд.

— В силу исторических факторов эта технология был изобретена в 70-е годы в Санкт-Петербурге, в 90-е годы украдена финнами. С тех пор появились английские, шведские и американские машины. Но это наша технология, мы нашли ее носителей и реализовали устройство полностью из российских элементов, — поясняет директор новосибирского филиала предприятия. — Это устройство может наносить на поверхность нанопленки напыление толщиной 0,1 нанометра. Это огромный потенциал для создания микросхем и тонких покрытий. Новосибирск мы выбрали в связи с тем, что в городе сосредоточена научная и производственная мощность в сфере микроэлектроники.

По его словам, в Новосибирске компания планирует работать над совершенствованием полностью импортозамещенной установки молекулярного наслаивания, которая чрезвычайно важна для современного микроэлектронного производства радиодеталей.

ООО «Ботлихский радиозавод» (Буйнакск) — частное предприятие, входит в реестр ОПК. Специализируется на развитии проектов в сфере микроэлектроники, в том числе создании систем космической связи, антенно-фидерных устройств дальнего действия и т.д. По инициативе холдинга на территории России созданы 8 инжиниринговых центров.

Ранее редакция сообщала о том, что предприятия Новосибирской области и Республики Беларусь успешно развивают импортозамещение в сфере оптики и микроэлектроники.