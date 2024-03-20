Братьев-нигерийцев оштрафовали за то, что не хотели уезжать из Новосибирска

Ленинский районный суд Новосибирска оштрафовал двух братьев из Нигерии, которые не хотели уезжать на родину.
Парни прибыли учиться в сибирскую столицу в 2019-м. Первый год обучения они изучали русский язык. Когда у их отца закончились деньги, закончилось и обучение братьев. В 2020-м мир накрыла пандемия и из-за запрета на выезд братья вынуждены были остаться в чужой стране. Все это время им финансово помогал отец.
Однако после открытия границ, нигерийцы не спешили покидать ставшим за это время им родным Новосибирск. Билеты ими были куплены только в феврале 2024 года. Так они заработали себе административную статью «Нарушение режима пребывания в РФ и уклонении от выезда».
— Им назначены административные штрафы в размере 2000 рублей каждому с административным выдворением за пределы территории России, — пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.
Теперь экс-студенты улетят из Новосибирска в Нигерию 28 марта.
Ранее редакция сообщала о том, что мигрантов, нарушивших законодательство, лишат патентов и отправят на родину из Новосибирска.
Фото: freepik.com-senivpetro
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