Прокуратура заставила работодателя погасить долги по зарплате — более 3 млн рублей

Прокуратура Кировского района Новосибирска провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО СМЦ «Стиллайн». Установлено, что 31 работнику организации, находящейся в стадии конкурсного производства, не выплачена заработная плата за период с декабря 2021 года по февраль 2022 года. Долг по оплате труда превысил 3 млн рублей.

— По данному поводу прокуратурой принят комплекс мер реагирования. Конкурсный управляющий привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы), в интересах работников в суд поданы заявления о выдаче судебных приказов, — уточнили в областной прокуратуре. — При рассмотрении дела о несостоятельности (банкротстве) Арбитражный суд Новосибирской области согласился с позицией прокурора и снял обеспечительные меры с имущества организации, что позволило часть его реализовать на торгах и выплатить заработную плату сотрудникам.

Благодаря вмешательству надзорного ведомства задолженность по заработной плате погашена в полном объеме, подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ООО СМЦ «Стиллайн» было признано банкротом решением Арбитражного суда Новосибирской области в феврале 2021 года. В компании было открыто конкурсное производство. После этого проблемы начались у ПАО «Тяжстанкогидропресс» ключевым собственником которого является «Стиллайн». Владелец компании Николай Степакин находится под следствием по обвинению в растрате, а также легализации денежных средств, полученных преступным путем (ч. 4 ст. 160 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В начале сентября 2022 года на аукционе был продан цех завода «Стиллайн» за 1,17 млрд руб. В состав лота вошел участок земли, производственный корпус, станки, оборудование, производственные линии. Покупателем выступил АО «Металлсервис» (Москва) — один из владельцев «Новосибирского металлургического завода имени Кузьмина». Заместитель гендиректора УК «Регионбизнеспроект», который управляет заводом Кузьмина, экс-губернатор Новосибирской области Василий Юрченко сообщал «Коммерсанту», что после закрытия сделки новый собственник планирует развивать на площадке производство оцинкованных металлических профилей, которые используют для внутренней отделки помещений и крепления внешних фасадов зданий.

Ранее редакция сообщала о том, что «Тяжстанкогидропресс» начал набирать сотрудников и восстанавливать производство.