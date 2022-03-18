Британия прекратила налоговое сотрудничество с Россией

Великобритания решила заморозить сотрудничество с Россией и Белоруссией в сфере обмена налоговой информацией из-за спецоперации на Украине, заявила финансовый секретарь Министерства финансов Великобритании Люси Фрейзер, передает РИА Новости.

— Сегодня я объявляю, что Великобритания замораживает налоговое сотрудничество с Россией и Белоруссией приостановлением всех обменом налоговой информацией с ними. Неподобающе, чтобы Великобритания занималась сотрудничеством, от которого Россия или Белоруссия могут получить экономические выгоды, — указано в заявлении Фрейзер, направленном парламенту. По ее словам, такое решение является частью более широкого ответа Великобритании на российскую спецоперацию на Украине.

Обмен налоговой информацией с Россией и Белоруссией осуществлялся в рамках соглашений об избежании двойного налогообложения. Теперь остановлено любое налоговое сотрудничество с этими странами: Россия и Белоруссия не будут получать информацию ни по одному из трех имеющихся механизмов (обмену информации по запросу, единому стандарту по обмену налоговой информацией и межстрановой отчетности).

Ранее Великобритания ввела санкции против пяти российских банков (Промсвязьбанка, Генбанка, Черноморского банка развития и реконструкции, Индустриального сберегательного банка и банка «Россия»), начала замораживать активы российских олигархов, а также заявила о «полной блокаде» российских кредитных организаций.