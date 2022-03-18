Новый iPhone SE и другие устройства с весенней презентации в России продаваться не будут

Стало известно, что Apple отказалась от продажи в РФ нового iPhone SE, Mac Studio и обновленного iPad Air с весенней презентации.

ТАСС пишет, что данную информацию уже подтвердил источник на рынке смартфонов. По словам собеседника агентства, компания прекратила продажу устройств и поставки новых девайсов в Россию, но пока не ушла с российского с рынка — магазин приложений AppStore продолжает функционировать, а обновления iOS приходят на устройства российских пользователей. Apple также продолжает оказывать сервисные услуги для россиян.

При этом на сайте объявлений «Авито» уже появились объявления о продаже нового iPhone SE. Стоимость девайса варьируется от 70 тыс. до 150 тыс. рублей. Продавцы указывают в объявлениях, что будут заказывать смартфоны из стран Европы, а также США, Китая и Казахстана. Один из продавцов заявляет, что начнет продавать смартфоны в России с 25 марта.

После начала спецоперации РФ на Украине Apple сообщила о прекращении в России продаж своей продукции и ограничениях работы сервисов. Официальный дистрибьютор техники Apple Re:Store также на один день закрыл сеть магазинов в России, в настоящее время магазины продолжают работать в штатном режиме.

8 марта Apple на своей презентации представила обновленную модель смартфона iPhone SE с новым процессором и поддержкой 5G, и смартфоны iPhone 13 и 13Pro в зеленом цвете. Также компания анонсировала обновленную версию iPad Air с поддержкой 5G и компактный компьютер на процессорах M1 Max и M1 Ultra, последний из которых является флагманским и должен быть в два раза быстрее предыдущего.