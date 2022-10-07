Евросоюз ввел восьмой пакет экономических и индивидуальных санкций против РФ

Из-за присоединения четырех субъектов к РФ Евросоюз подготовил восьмой пакет экономических и индивидуальных санкций против РФ, который вступает в силу с сегодняшнего дня, сообщает ТАСС. Ограничительные меры на этот раз коснулись 30 физических и семи юридических лиц.

По данным Совета ЕС, новый пакет санкций включает законодательную основу для установки потолка цен на российскую нефть, ряд мер, которые не позволят России получить €7 млрд, и запрет на криптокошельки.

— Потолок цен резко сократит доходы, которые Россия получает от нефти. <…> Ограничение цен на нефть также может способствовать стабилизации мировых цен на энергоносители, — уверены в Совете.

Кроме того, запрещается импортировать продукцию из стали российского производства или ту, которая экспортируется из РФ.

Таким образом, дополнительные ограничения на импорт включают, например, запрет на готовую продукцию и полуфабрикаты из стали (с учетом переходного периода для некоторых полуфабрикатов), машины и оборудование, пластмассы, транспортные средства, текстиль, обувь, кожу, керамику, некоторые химические продукты и ювелирные изделия не из золота, пояснили в Еврокомиссии.

И теперь в черном списке числятся исполнители Юлия Чичерина, Николай Расторгуев и Олег Газманов, а также юрлица «Факел», «Авангард», «Иркут», «Завод имени Дегтярева».

Отмечается, что ЕС принял решение распространить действие своих санкций на территории, которые недавно присоединились к РФ.