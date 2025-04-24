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Брошенными автомобилями будет распоряжаться мэрия Новосибирска

  • 24/04/2025, 13:00
Автор: Юлия Данилова
Брошенными автомобилями будет распоряжаться мэрия Новосибирска
Если собственник машины не найдется, она перейдет в муниципальную казну

В мэрии Новосибирска подписано постановление, определяющее порядок приобретения права муниципальной собственности на брошенные автомобили. Его завизировал и.о. мэра города Борис Буреев.

Как сообщили в ответ на запрос Infopro54 в департаменте дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска, работа по обращению с бесхозяйными машинами будет осуществляться следующим образом:

  • администрация района/округа выявляет бесхозяйные и разукомплектованные транспортные средства,
  • департамент дорожно-благоустроительного комплекса перемещает такой транспорт, эту работу осуществляют подрядчики, заключившие договоры с МБУ «ГЦОДД»,
  • управление по наружной рекламе обеспечивает процедуру хранения брошенных автомобилей.

— Если владелец перемещенного на специализированную стоянку транспортного средства не обратился за его получением в течение трех месяцев, мэрия инициирует процедуру признания права муниципальной собственности на это имущество как на бесхозяйное. После перехода прав в судебном порядке будет решаться вопрос о распоряжении брошенными автомобилями, — отметили в департаменте.

Судя по постановлению, спустя 60 рабочих дней после вступления в силу решения суда брошенные автомобили будут включаться в состав муниципальной казны.

По данным МБУ «ГЦОДД», за 12 месяцев 2024 года на специализированную стоянку с улиц и дворов города перемещены 32 единицы транспортных средств. В 2025-м — уже 28 машин. В управлении наружной рекламы мэрии Infopro54 уточнили, что на хранении сейчас находятся 56 автомобилей.

Участники авторынка, опрошенные Infopro54, считают, что проблема с брошенными автомобилями в Новосибирске гораздо серьезнее, чем те цифры, что называет муниципалитет.

— Практически в каждом дворе стоит такой автомобиль, который постепенно ржавеет, рассыпается, разворовывается. Чаще всего эти машины сняты с учета, на них нет номеров, то есть хозяев найти невозможно. Она могла десятки раз переходить из рук в руки по договорам купли-продажи. Это особенно актуально для старых «восьмерок», «девяток», которые друг у друга перекупает молодежь, — рассказал редакции предприниматель, занимающийся автомобилями.

По его словам, владельцам таких машин невыгодно сдавать их на металлолом, так как при нынешней цене металла за автомобиль весом 1,5 тонны можно получить 15 тысяч рублей, из них 5 тысяч уйдут на оплату эвакуатора. Проще бросить. Собеседник редакции напомнил, что утилизацией таких машин должны заниматься специализированные пункты, на эти цели заложен утилизационный сбор, который платит каждый покупатель машины, но на деле эта система не работает.

— Если бесхозяйная машина —  иномарка, то есть шанс, что запчасти с нее могут заинтересовать авторазборщиков. Но все будет зависеть от цены, по которой они будут выставляться на продажу на аукционе, — не исключил владелец СТО в разговоре с корреспондентом редакции.

Предприниматель-автоподборщик отметил, что у муниципалитета есть риск оказаться в ситуации, когда владелец машины просто физически не мог заявить о своих правах на нее.

— По нашей практике работы я вижу, что бывают ситуации, когда человек длительное время отсутствует и не может своевременно отреагировать на эвакуацию автомобиля. Например, он уехал в командировку, которая затянулась, ушел на СВО или просто в армию и, понимая, что его долго не будет, снял машину с учета, чтобы не платить налог. Понятно, что после зимы она будет выглядеть непрезентабельно и со спущенными колесами. Кто в такой ситуации будет компенсировать ему потерю автомобиля? — интересуется автоподборщик.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске систематизируется работа по вывозу брошенного на улице автотранспорта

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : торги муниципальное имущество Бесхозяйные машины


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