В Новосибирске раскрыли популярные схемы мошенничества на Wildberries

Маркетплейсы стали неотъемлемой частью нашей жизни. Всё реже мы ходим по магазинам, предпочитая делать заказы с доставкой на дом. Однако в обычном магазине вы ясно видите, что покупаете. В интернете есть риск столкнуться с мошенниками.

О самых распространённых видах обмана на Wildberries рассказало издание Горсайт.

Неверный заголовок. Для облегчения поиска товара в интернете нужно использовать ключевые слова. Продавцы стараются выделиться среди конкурентов, создавая заголовки, которые привлекают внимание. Иногда они идут на обман.

— На днях увидел очень выгодную цену на фисташки. Всего 399 рублей за килограмм. Отзывы не совсем хорошие, но за эти деньги сойдёт. Через несколько дней товар пришёл в пункт выдачи. Добрался, счастливый такой, думая: «Сейчас поем фисташечек». Выдают пачку в 150 граммов, — приводит слова обманутого покупателя издание.

Неоригинальные товары. Подделки известных брендов — не новость. Недобросовестные продавцы создают на маркетплейсах магазины с названиями популярных брендов, но отправляют покупателям копии.

Например, в 2022 году громкий скандал вызвал случай, когда вместо заказанных интим-игрушек клиенты получили пластиковые бутылки.

Разные виды мошенничества. Например, в описаниях товаров продавцы иногда указывают номер телефона, привязанный к мессенджеру. Обычно они добавляют, что по этому номеру можно связаться для уточнения вопросов. Многим покупателям это удобно: техподдержка не всегда отвечает быстро, а продавец может оперативно решить проблему.

Мошенники часто используют эту схему: покупатель пишет продавцу, тот предлагает купить товар напрямую, чтобы избежать комиссий маркетплейса. Жертва соглашается, переводит деньги и больше не может связаться с продавцом. Так, один покупатель потерял 17 тысяч рублей, оплатив смартфон не на маркетплейсе, а напрямую.

Аферисты могут звонить от лица сотрудников маркетплейса и выманивать СМС-код. Например, злоумышленник сообщает, что срок бесплатного хранения заказа истёк, предлагает отменить заказ, чтобы избежать оплаты за дальнейшее хранение, а затем просит продиктовать СМС-код, который пришёл на телефон. Этот код позволяет мошенникам получить доступ к порталу Госуслуг или банковским данным пользователя.

Недавно появился новый вид обмана. Покупатель получает не тот товар или меньшее количество, чем заказал. Продавец меняет карточку товара, утверждая, что всё соответствует описанию. Проблема в том, что покупатели редко делают скриншоты карточек при оформлении заказа. Поэтому доказать свою правоту им сложно.

В пресс-службе Wildberries & Russ рассказали о методах борьбы с обманом на платформе.

— Такие инциденты носят на площадке единичный характер. Мы рассматриваем все обращения пострадавших покупателей и в подавляющем большинстве случаев осуществляем возврат средств. Приоритетом остаётся соблюдение баланса интересов всех участников процесса, — отметили в пресс-службе Wildberries&Russ.

Компания также сообщила, что в качестве наказания у продавцов, на которых жалуются покупатели, блокируются товарные карточки. Если нарушения повторяются, доступ к личному кабинету полностью ограничивается.

Ранее редакция сообщала о том, что маркетплейсы становятся полем изощренной битвы за покупателей. Предприниматели все чаще используют откровенно черные схемы для сокращения продаж конкурентов.