В преддверии сезона новосибирским дачникам улучшили мобильный интернет

Благодаря модернизации и установке нового оборудования связи, цифровая инфраструктура МТС обеспечила увеличение средней скорости мобильного интернета в девяти новосибирских поселках до 50%. В частности, речь идет о дачных сообществах «Майское», «Орбита», «Марьин лог», «Раздолье», «Рябина», «Ветеран», «СПО Учхоз», «Авиатор» и «Первая заря».

— В течение предыдущего года мы установили новое телеком-оборудование в трёх садовых товариществах: СНТ «Надежда» и ДНТ «Царская усадьба» в окрестностях Красного Яра, а также в СНТ «Экспериментатор» вблизи Академгородка. Осознаем, что для старшего поколения стабильная связь особенно важна: это возможность оперативно информировать близких о своём состоянии, получить необходимую помощь или найти полезные советы по садоводству онлайн, — отметил Алексей Пахомов, директор МТС в Новосибирской области.