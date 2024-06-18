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«Будет гнить и выливаться»: горы бараньих кишок оставили после жертвоприношений мигранты в Новосибирске

  • 18/06/2024, 17:15
Автор: Ольга Кирсанова
«Будет гнить и выливаться»: горы бараньих кишок оставили после жертвоприношений мигранты в Новосибирске
Жуткая вонь гниющей плоти заполонила Хилокский микрорайон.

Жители Новосибирска пожаловались на жуткую вонь, заполонивший микрорайон Хилокский. Источником смердящего «аромата» стали горы бараньих кишок, которые оставили после себя мигранты.

В прошедшие выходные мусульмане отметили Курбан-байрам — праздник, символизирующий окончание паломничества в священный город Мекку (хадж — прим. Редакции).  Проживающие на «Хилке» иностранные специалисты не сочли нужным убрать после себя отходы жертвоприношений и побросали мешки прямо возле мусорных контейнеров неподалеку от школы №66. Образовавшуюся среди жилых домов свалку уже облюбовали не только мухи и черви, но и местные собаки — животные разорвали мешки, однако, употреблять их содержимое не стали.

Гниющие останки животных и тухлые овощи, оставленные на всеобщем обозрении в 30-градусную жару, сняли на видео возмущенные жители микрорайона.

 — Мешки разодрали, теперь все будет гнить и выливаться. Почему мы должны этим травиться? Не знаем, кто это будет убирать, — с отчаянием в голосе поясняет автор ролика.

Новосибирцы считают, что в послепраздничных «последствиях» виноваты городские чиновники, которые не занимались организацией Курбан-байрама. Авторы поста в одной из групп в «ВКонтакте» пригрозили властям скандалом.

 — Скандал будет таких масштабов, что мало не покажется. Поэтому выберите там у себя кого не жалко, и ждем на уборку.
Вы же не озаботились организацией праздника, не выделили мусульманам место для жертвенного убоя скота, не озаботились правильной утилизацией отходов, не выделили им площадку для праздника. А зачем?! Есть же терпилы с Хилокской, халуи, которым и гниющими кишками подышать можно. Нам же свалки вонючей и рынка вашего тут мало, — заявили жители Хилокской.

Послепраздничные отходы уже несколько дней отравляют воздух в микрорайоне. К останкам животных добавились мешки с гнилым луком.

— Мы пребываем в шоке. Жалко дворника: то гниющие фрукты-овощи, то коровьи и лошадиные головы, то кишки бараньи, — возмущаются новосибирцы.

Жуткие находки в Хилокском — частое явление. После обнаружения очередного такого «схрона» сибиряки написали коллективное заявление в полицию. В МВД пояснили, что информацию проверяют. Также жители микрорайона предлагали представителям Хилокского рынка установить отдельные контейнеры для таких отходов, но их предложение было проигнорировано.

Люди через соцсети обратились в ЦУР, МУП «САХ» и Управление ветеринарии города, заявив, что ждут представителей мэрии для уборки опасных отходов.

На запрос Infopro54 о вывозе останков мелкого рогатого скота с контейнерной площадки в МУП «Спецавтохозяйство» пояснили, что останки животных являются биологическими отходами и утилизироваться они должны в соответствии с ветеринарными правилами, утвержденными Минсельхозом РФ.

— Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или сжигания возлагается на владельца животного или в случае, если отходообразователь не установлен, вывозить такие отходы должен собственник контейнерной площадки: управляющая организация или, если место накопления находится на муниципальной земле, органы местного самоуправления, — отметили в САХ.

При этом захоронение таких отходов в землю категорически запрещено. Утилизировать их необходимо путем сжигания в печах или под открытым небом в ямах дотла. Гумированный остаток захоранивают на территории скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы в землю.

Ранее редакция сообщала о том, что в новосибирском микрорайоне «Хилокский» закрыли сразу 5 нелегальных кафе, организованные иностранными специалистами. Для местных жителей это событие стало праздником. По их словам, люди 4 года писали жалобы во всевозможные инстанции и просили избавить их от беспорядка и гор мусора, которые устроили мигранты на территории микрорайона. В прокуратуре заверили, что надзорная деятельность по обеспечению правопорядка и декриминализации на территории «Хилокского» микрорайона будет продолжена.

Источник фото и видео: группа «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!» в ВКонтакте.

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : Хилокский микрорайон свалки МУП «САХ» Мигранты брошенные отходы


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