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Четыре человека на сапбордах унесло далеко от берега Обского моря в Новосибирске

  • 18/06/2024, 17:53
Автор: Артем Рязанов
Четыре человека на сапбордах унесло далеко от берега Обского моря в Новосибирске
Двух из них сразу же спасли отдыхающие.

Новосибирцы стараются использовать жаркие дни по максимуму. Однако не все помнят правила безопасности.

Так, 17 июня четыре человека решили покататься на сапбордах на акватории Новосибирского водохранилища.

Ветром и течением их стало уносить далеко от берега. Двоих отдыхающих спасли очевидцы на лодке, говорится в сообщении МЧС по региону. Остальных выловили сотрудники пожарно-спасательного отряда МЧС России.

Их нашли в районе Бердской косы и доставили на берег.

— Сапбордисты сильно переохладились, но, к счастью, медицинская помощь им не понадобилась, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что 9 человек за неделю утонули в Новосибирской области.

Источник фото: Freepik / Автор —  freepik.

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : Сапборд Обское море МЧС


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