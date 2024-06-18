Четыре человека на сапбордах унесло далеко от берега Обского моря в Новосибирске

Новосибирцы стараются использовать жаркие дни по максимуму. Однако не все помнят правила безопасности.

Так, 17 июня четыре человека решили покататься на сапбордах на акватории Новосибирского водохранилища.

Ветром и течением их стало уносить далеко от берега. Двоих отдыхающих спасли очевидцы на лодке, говорится в сообщении МЧС по региону. Остальных выловили сотрудники пожарно-спасательного отряда МЧС России.

Их нашли в районе Бердской косы и доставили на берег.

— Сапбордисты сильно переохладились, но, к счастью, медицинская помощь им не понадобилась, — отметили в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что 9 человек за неделю утонули в Новосибирской области.