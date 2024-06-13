«У жрален траур»: нелегальные кафе с мигрантами закрыли в Хилокском в Новосибирске

В новосибирском микрорайоне «Хилокский» закрыли сразу 5 нелегальных кафе, организованные иностранными специалистами.

В «торжественном» мероприятии участвовали приставы, сотрудники полиции и бойцы ОМОН. Закрытие проводилось под надзором прокуратуры Ленинского района.

— Было обеспечено исполнение судебного решения о запрете эксплуатации самовольно возведенного здания, в котором оказывались услуги общественного питания с нарушением требований санитарных норм и пожарной безопасности, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Пристав-исполнитель опечатал здание, в котором разместились 5 точек общепита, их деятельность прекращена.

Наблюдая за действиями правоохранительных органов, жители Хилокского микрорайона буквально «перекрестились». По их словам, это настоящий праздник.

— Выглядело это всё очень эпично! У сотрудников «жрален», скорее, траур. Хрючевальни оперативно закрывались, нелегалы без лишних разговоров отправлялись в комфортный служебный автобус. Начальник судебных приставов сам обнаружил двух спрятавшихся нелегалок без документов. Если честно, руки до сих пор трясутся от переизбытка пережитых эмоций. Сильно впечатлила работа людей в погонах и с автоматами. До сих пор не могу поверить, что у Хилокской есть шанс вернутся к цивилизованному виду и завершить своё существование как «кишлак», — поделилась впечатлениями одна из жительниц микрорайона.

Женщина пояснила, что местные жители 4 года боролись с нелегальными кафе и антисанитарией вокруг их домов. Все это время новосибирцы писали жалобы во всевозможные инстанции и просили избавить их от беспорядка и гор мусора, которые устроили мигранты на территории микрорайона.

В прокуратуре подчеркнули, что надзорная деятельность по обеспечению правопорядка и декриминализации на территории «Хилокского» микрорайона продолжена.

Ранее редакция сообщала о том, что с ужесточением контроля миграционного потока в Новосибирске иностранных специалистов становится в разы больше. Однако мигранты изменили манеру поведения и стали более осторожными.