Центр Мешалкина предложил школьникам заработать денег на каникулах в Новосибирске

В Новосибирске Центр Мешалкина пригласил старшеклассников подработать во время летних каникул.

— В целях повышения занятости несовершеннолетних, ищущих работу, Центр на период летних каникул приглашает к трудоустройству подростков от 16-ти до 18-ти лет для выполнения следующих видов работ: уборка служебных и производственных помещений, мытье посуды, благоустройство территории, подсобные работы и другие виды работ, доступные для детей по возрасту, — говорится в объявлении, опубликованном в официальной группе Центра в «ВКонтакте».

Для трудоустройства юным соискателям необходимо будет посетить Центр и выбрать походящую вакансию и объем ставки, уточнить размер заработной платы, количество рабочих часов и график работы. Также нужно будет предоставить паспорт, ИНН, СНИЛС, трудовую книжку (при наличии), справку из школы и пройти медосмотр в Центре, расходы на который медучреждение берет на себя.

После выполнения необходимых требований школьники подпишут трудовой договор и смогут приступить к обязанностям, согласно выбранной вакансии.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирских работодателей резко выросло число вакансий.