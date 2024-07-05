«Будут отправлены на колбасу»: свиньи разрыли могилы героев СВО под Новосибирском

В небольшом селе под Новосибирском произошло ЧП. Родственники погибших на СВО бойцов приехали на местный погост, чтобы прибраться на могилках ребят и были шокированы от увиденной картины.
― Там испорченные венки, разрытая плитка, фотографии бойцов, втоптанные в землю. Этот ужас не передать словами просто. Особенно в ужасе близкие и друзья парней, которые все это обнаружили, ― пожаловались жители Тогучинского района.
Местные говорят, что такой беспредел кабаны устраивают уже второй год подряд. Оказывается, у вандалов с пятаками есть даже хозяин. После первого случая фермер сократил поголовье свиней, но это проблему не решило.
― Я надеюсь, что после вакцинации и кастрации свиньи будут отправлены на колбасу. Моя позиция однозначная: чтобы свиней этих не было, – прокомментировал VN.ru глава местной администрации Юрий Зайцев.
По словам управленца в селе принимаются различные меры для того, чтобы подобная ситуация больше не повторилась. Всех жителей пригласили вечером 5 июля на деревенский сход.
Ранее редакция рассказывала о том, что по Обскому морю после паводка плавали гробы и черепа.
Источник фото: Тогучинская газета/автор — Елена Шишкина.
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