За три дня задержали 22 пьяных водителя в Новосибирске

С 28 по 30 июня в Новосибирске проводился рейд «Нетрезвый водитель».

По сообщению Госавтоинспекции, было задержано 22 водителя.

– 12 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 9 водителей задержано за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и один человек в нетрезвом состоянии попался повторно, – говорится в сообщении.

В настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок до 2-х лет.

Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз мигранта в адрес жителей Новосибирска.