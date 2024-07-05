За три дня задержали 22 пьяных водителя в Новосибирске

С 28 по 30 июня в Новосибирске проводился рейд «Нетрезвый водитель».
По сообщению Госавтоинспекции, было задержано 22 водителя.
– 12 водителей отказались от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. 9 водителей задержано за управление транспортными средствами в состоянии опьянения и один человек в нетрезвом состоянии попался повторно, – говорится в сообщении.
В настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей, с лишением права управления транспортными средствами на срок до 2-х лет.
Ранее редакция сообщала о том, что Бастрыкин поручил возбудить дело после угроз мигранта в адрес жителей Новосибирска.
Источник фото: предоставлено пресс-службой МВД по Новосибирской области.
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