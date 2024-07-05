Ученые запатентовали суперконденсатор из скорлупы в Новосибирске

В Новосибирском государственном университете ученые запатентовали суперконденсатор из скорлупы кедрового ореха. Как сообщает пресс-служба НГУ, в отличие от аккумулятора, он может выдержать десятки и даже сотни тысяч циклов зарядки и разрядки.

Кроме того, суперконденсаторы отличаются высокой мощностью, поэтому широко используются при производстве электроэнергии из возобновляемых источников. Их часто применяют в сочетании с аккумуляторами.

Суперконденсатор используют при запуске дизельных двигателей в минусовые температуры. Именно поэтому они стали популярны в Сибири.

В запатентованном варианте электролит представляет собой ионную жидкость. Она более стабильна и не испаряется, в отличие от большинства органических растворителей.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые провели анализ болотного газа на ускорительном масс-спектрометре в Новосибирске.